Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал подписание «красно-синими» контракта с 27-летним полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

- Усиление ли для ЦСКА приход Жемалетдинова? Ну а почему нет? Для «армейцев» такой опытный и мастеровитый игрок только в плюс. При этом непонятны действия «Локомотива». Мы не знаем их внутренних моментов, но расстаются они с одним лидером, вторым, третьим. Пиняева они тоже не прочь отдать, если за него предложат определённую сумму. Я не знаю, как «Локомотив» собирается в новом сезоне претендовать на что-то более серьёзное, чем в прошлом, и собирается ли вообще. А ЦСКА наконец усиливается», – сказал Попов.

«Красно-синие» подписали с Жемалетдиновым контракт на один сезон с опцией продления ещё на один.