Галактионов — о потерях Глушенкова и Миранчука: «Давайте не будем распускать сопли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об уходе Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

«Слушайте, я уже говорил. Давайте уже не будем распускать сопли. Нам нужно работать, играть, побеждать», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Специалист заявил, что верит в тех футболистов, которые сейчас есть в «Локомотиве». При этом он отметил, что ждет усиление.

Прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Локомотив» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 турах.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Галактионова примут на своем поле «Акрон». Встреча пройдет 20 июля.