Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев отправится на грядущие Олимпийские игры во Францию. Новостью об этом делится пресс-служба клуба. Клуб пожелал узбекистанскому игроку удачи.

Напомним, что на олимпийском футбольном турнире сборная Узбекистана сыграет против команд Испании, Египта и Доминиканской Республики.

Рахмоналиеву 20 лет, он является воспитанником узбекистанского клуба «Бунёдкор» из Ташкента. За родной клуб выступал первые два года взрослой карьеры, в 2023 году перебрался в «Рубин».

«Рубин» начнёт новый сезон в РПЛ 22 июля. В этот день казанцы сыграют с «Пари НН» на выезде.