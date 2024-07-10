В «Крыльях Советов» высказались о возможном возвращении Коваленко

Вадим Андреев, который в «Крыльях Советов» работает на должности генерального директора, ответил на вопрос о потенциальном возвращении в клуб Александра Коваленко. В настоящий момент полузащитник принадлежит «Зениту».

«Коваленко – очень хороший футболист. Но у нас на этой позиции играет сейчас пять футболистов. Всё зависит от того, на каких условиях футболисты могут прийти к нам. Если эти условия будут приемлемы, тогда мы эту историю сможем обсудить и рассмотреть», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Александра Коваленко в 2 миллиона евро. За год в «Зените» полузащитник поучаствовал в 14 официальных матчах, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Матчи первого тура нового чемпионата России пройдут с 20 по 22 июля включительно.