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Давыдов: Соболев повторит судьбу Дзюбы

10 Июля 2024 • 18:28 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов считает, что форвард «красно-белых» Александр Соболев повторит путь Артёма Дзюбы.

— Я думаю, судьба Соболева в «Зените» будет как у Дзюбы. Саша будет много забивать, он характерный форвард, настырный, — заявил Давыдов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, Соболев может быть лучшим бомбардиром РПЛ на протяжении двух-трех лет.

В прошедшей кампании 27-летний Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Ранее Давыдов заявил, что считает уход Соболева в «Зенит» предательством.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Артём Дзюба Денис Давыдов Александр Соболев ещё теги

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