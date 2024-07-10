Давыдов: Соболев повторит судьбу Дзюбы

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов считает, что форвард «красно-белых» Александр Соболев повторит путь Артёма Дзюбы.

— Я думаю, судьба Соболева в «Зените» будет как у Дзюбы. Саша будет много забивать, он характерный форвард, настырный, — заявил Давыдов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, Соболев может быть лучшим бомбардиром РПЛ на протяжении двух-трех лет.

В прошедшей кампании 27-летний Соболев появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Ранее Давыдов заявил, что считает уход Соболева в «Зенит» предательством.