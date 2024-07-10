Павлюченко назвал фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Очевидно, что «Зенит» — фаворит. Хотелось бы увидеть игру с забитыми мячами», — приводит слова Павлюченко издание «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт признался, что не будет за кого-то болеть в предстоящем матче, но хотел бы увидеть интересную игру.

Встреча OLIMPBET-Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля на «Волгоград Арене». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.