Этим летом тольяттинский «Акрон» впервые в своей истории начнёт выступать в Российской премьер-лиге. Клуб в своём телеграм-канале представил футбольную форму на исторический сезон. Выполнена она в классических красно-чёрных цветах «Акрона».

Напомним, что свой первый матч в рамках РПЛ в клубной истории «Акрон» проведёт 20 июля. В этот субботний день тольяттинцы отправятся на выезд в Москву, где сыграют с местным «Локомотивом» в Черкизове.

По итогу прошлого сезона в рамках Мелбет-Первой лиги «Акрон» финишировал на третьем месте, а после обыграл «Урал» в двух стыковых матчах (3:2).