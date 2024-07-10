Давыдов: Уход Соболева в «Зенит» — предательство, но ему по барабану

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Выглядит ли трансфер Соболева в «Зенит» как предательство? Отчасти да, наверное. Но думаю, что Сашу это особо не волнует. Для болельщиков — да, а ему по барабану», — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 27-летний Соболев может перебраться в «Зенит». На фоне данных слухов футболист сменил аватарку в своем телеграм-канале, убрав фотографию в форме «Спартака».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллионов евро.