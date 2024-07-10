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Калачёв: «Химки» не будут болтаться внизу турнирной таблицы»

10 Июля 2024 • 18:09 Комментировать

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной Беларуси Тимофей Калачёв высказался о подмосковных «Химках». Этим летом клуб неплохо усилился для своего статуса. Его состав пополнили Антон Заболотный, Денис Глушаков, Резиуан Мирзов.

«Химки» в основном подписывают возрастных игроков в меру своих возможностей. В любом случае, для них это усиления. Я не думаю, что «Химки» в новом сезоне будут болтаться внизу турнирной таблицы РПЛ», - говорит Калачёв для «Чемпионата».

Напомним, что «Химки» вернулись в РПЛ сезон спустя. По итогу прошлого сезона в Мелбет-Первой лиге химчане заняли чистое первое место.

Летом «Химки» возглавил испанский тренер Франк Артига.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Тимофей Калачёв
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