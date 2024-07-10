Пименов предположил, что Джикию не берут в новый клуб из-за агента

Бывший российский нападающий Руслан Пименов предположил, что защитник Георгий Джикия может и вовсе не найти свою команду по одной простой причине. Кроется она в его агенте Вадиме Шпиневе.

«Тут дело немного в другом. Мой знакомый агент Шпинев — может быть, здесь проблема. Антон Миранчук тоже без команды, как и Худяков. Может, конкретно с этим агентом работать не хотят», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Пименов, в его карьере также был момент, когда из-за агента его даже не просмотр не брали.

Напомним, что Джикия стал свободным агентом этим летом. Георгий покинул московский «Спартак», в рядах «красно-белых» Джикия играл с 2017 года.