Наумов: «Локомотив» не потянет Зиньковского»

Бывший президент столичного «Локомотива» высказался об Антоне Зиньковском. Ранее появлялись слухи о том, что на Антона новый тренерский штаб «красно-белых» не рассчитывает.

«Локомотив» лидеров своих раздал, им нужен Зиньковский впереди. Знаю, что у Зиньковского приличная зарплата, а в «Локомотиве» сейчас большие зарплаты не платят», - рассуждает Наумов для Legalbet.

Наумов добавил, что вряд ли Зиньковский станет в будущем игроком «Локо», но сейчас он «железнодорожникам» точно не помешает.

Зиньковскому 28 лет, в «Спартаке» он с 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан ещё на три года.