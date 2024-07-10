«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Партизаном»

«Локомотив» ведёт подготовку к старту нового сезона. В среду команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Партизана». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, причём «железнодорожники» уравняли количество единиц на табло в самой концовке благодаря автоголу.
Стоит сказать, что первый матч сезона 2024/2025 «Локомотив» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Михаила Галактионова будет принимать «Акрон», который весной повысился в классе до Премьер-лиги.
Добавим, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в таблице.
Протокол игры
|30' Салданья (0:1)
|90' Юрчевич Марио (1:1) - автогол
Митрюшкин Антон • Фассон Лукас • Ньямси Жерзино • Ненахов Максим • Баринов Дмитрий • Сильянов Александр • Батраков Алексей • Тикнизян Наир • Пиняев Сергей • Раков Вадим • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Йованович Александар II • Филипович Александар • Маркович Светозар • Антич Никола • Ариага Кервин • Муякич Нихад • Гаяс Захид • Го Янг-Джун • Калулу Альдо • Трифунович Неманья • Салданья
Запасные: Крунич Милош • Северина Ксандер • Натхо Бибрас • Ковачевич Боян • Янкович Алекса • Овусу Леонард • Йованович Джордже • Юрчевич Марио • Степанович Матея • Де Медина Натан
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