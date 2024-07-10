«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Партизаном»

«Локомотив» ведёт подготовку к старту нового сезона. В среду команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Партизана». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, причём «железнодорожники» уравняли количество единиц на табло в самой концовке благодаря автоголу.

Стоит сказать, что первый матч сезона 2024/2025 «Локомотив» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Михаила Галактионова будет принимать «Акрон», который весной повысился в классе до Премьер-лиги.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в таблице.