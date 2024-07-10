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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Партизаном»

10 Июля 2024 • 17:46 Комментировать

«Локомотив» ведёт подготовку к старту нового сезона. В среду команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Партизана». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, причём «железнодорожники» уравняли количество единиц на табло в самой концовке благодаря автоголу.

Стоит сказать, что первый матч сезона 2024/2025 «Локомотив» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Михаила Галактионова будет принимать «Акрон», который весной повысился в классе до Премьер-лиги.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в таблице.  

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:1 Партизан
    30' Салданья (0:1)
90' Юрчевич Марио (1:1) - автогол    
     
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Йованович Александар II Филипович Александар Маркович Светозар Антич Никола Ариага Кервин Муякич Нихад Гаяс Захид Го Янг-Джун Калулу Альдо Трифунович Неманья Салданья
Запасные: Крунич Милош Северина Ксандер Натхо Бибрас Ковачевич Боян Янкович Алекса Овусу Леонард Йованович Джордже Юрчевич Марио Степанович Матея Де Медина Натан
Сегодня. Стадион "РЖД Арена " (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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