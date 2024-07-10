Соболев убрал фото в форме «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сменил аватарку в своём телеграм-канале.

Ранее у 27-летнего Соболева была фотография в футболке московского «Спартака», однако 10 июля футболист решил сменить аватарку. Теперь на главном фото в его канале семейное изображение, где игрок стоит вместе с женой и сыном.

Стоит сказать, что на фоне слухов о возможном переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит», болельщики под постами нападающего в телеграм-канале активно призывали его удалить фото в футболке «красно-белых».

Ранее появилась информация, что «Зенит» не смог договориться со «Спартаком» по сумме трансфера Соболева.