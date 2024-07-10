Терёхин сомневается, что «Динамо» повторит результат прошлого сезона

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил сомнение по поводу того, что «бело-голубые» как минимум повторят результат прошлого сезона РПЛ в сезоне грядущем.

«Хочется, чтобы и другие столичные клубы с «Зенитом» конкурировали. У «Динамо» в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится. В том сезоне у команды был кураж», - говорит Терёхин с Legalbet.

Напомним, «Динамо» стартует в новом сезоне 20 июля. В этот субботний день подопечные Марцела Лички примут гостей дома из воронежского «Факела». В прошлом сезоне московский клуб стал третьим в РПЛ, провалив борьбу за чемпионство лишь в последнем туре.