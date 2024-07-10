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Жирков: В ЦСКА я играл за эмблему, а в «Зените» за болельщиков

10 Июля 2024 • 17:32 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос о своих бывших командах.

«Играл ли я за эмблему? Да, в ЦСКА у нас все играли за эмблему. За стрелку в «Зените»? Когда перешел в «Зенит», играл за город и болельщиков», — приводит слова Жиркова портал «РБ Спорт».

Напомним, Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В футболке «Зенита» футболист играл с 2016 по 2021 год.

Профессиональную карьеру Жирков завершил в феврале 2023 года. Последним клубом россиянина были подмосковные «Химки».

Кроме того, Жирков успел поиграть за «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и тамбовский «Спартак».

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