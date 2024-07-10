Бабаев: «Линия атаки ЦСКА укомплектована»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о двух последних трансферах «армейцев». О них столичный клуб объявил на этой неделе. В понедельник ЦСКА пополнил форвард Секу Койта, а во вторник – полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Можно ли сказать, что линия атаки укомплектована? Безусловно. Достаточно посмотреть на состав, где есть три игрока на каждую позицию», - говорит Бабаев для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил функционер, целостность атаки «армейцев» нарушат только какие-то форс-мажорные обстоятельства.

«Армейцы» Москвы стартуют в новом сезоне РПЛ 21 июля в воскресенье. Соперником столичного клуба будет «Ростов» Валерия Карпина. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону.