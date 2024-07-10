Колосков: «Возможно, вопрос с продажей пива на стадионах скоро решится»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость среды из мира Российской премьер-лиги. Спонсором первенства стало известное на весь мир пиво «Балтика». По мнению Колоскова, этот шаг – одна из важных ступеней решения вопроса о продаже пенного напитка на стадионах Премьер-лиги.

«Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса. Об этом постоянно идут дискуссии. Всегда говорил, что на наших стадионах пиво продавать ничего не мешает, но дело за правительством», - говорит Колосков «Спорт-Экспрессу».

Кстати, награда лучшему игроку матча РПЛ с нового сезона теперь будет в форме пивной банки.