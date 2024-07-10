Малышев: «Спартак» ждёт Николсона»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился комментарием о будущем форварда команды Шамара Николсона.

Напомним, минувший сезон 27-летний Николсон провел в аренде во французском «Клермоне».

«Мы ждем Николсона в Москве и дальше будем принимать решение. Он будет тренироваться, тренер на него посмотрит», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. За это время он появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Контракт ямайца со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в пять миллионов евро.