В «Крыльях Советов» рассказали, в каком случае могут подписать Сергеева

Гендиректор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал возможное возвращение форварда Ивана Сергеева, который выступает за «Зенит».

Специалист заявил, что считает Сергеева хорошим футболистом, отметив, что такой игрок точно усилил бы «Крылья».

«Если условия, предложенные «Зенитом», будут приемлемы для «Крыльев», то мы сможем его взять», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Андреев добавил, что никаких официальных обращений пока не было.

В прошедшем сезоне 29-летний Сергеев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором пяти результативных передач.