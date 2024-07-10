В ЦСКА раскрыли вероятное будущее Помазуна

Роман Бабаев, который занимает пост генерального директора ЦСКА, высказался о будущем голкипера Ильи Помазуна. В последние годы футболист выступал в аренде за «Урал». В начале лета команда вылетела из Премьер-лиги.

«Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны», - сказал Бабаев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Гендиректор ЦСКА дал понять, что клуб может осуществить полноценную продажу 27-летнего Помазуна.

«Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдём решение. Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен», - отметил Бабаев.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илью Помазуна в 2 миллиона евро.