В ЦСКА назвали условие продления контракта с Чаловым

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова. По словам руководителя, «армейцы» продлят контракт с футболистом, если летом он не перейдёт в иностранный клуб.

«Если летом Чалов не уходит, то мы садимся за стол переговоров и подписываем долгосрочный контракт», - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Также Бабаев говорил о том, что предложений по Чалову у ЦСКА в настоящий момент нет.

Действующий контракт Фёдора Чалова рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего форварда в 11 миллионов евро.