В среду Российская премьер-лига официально объявила о начале сотрудничества с пивоваренной компанией «Балтика». В рамках этого сотрудничества была изготовлена новая награда для лучших игроков матчей чемпионата России. Если говорить о дизайне, то он похож на дизайн пивной банки безалкогольной «Балтики». Фотографию можно увидеть в публикации ниже.

Первые такие награды будут вручаться уже очень скоро – матчи стартового тура Российской премьер-лиг пройдут с 20 по 22 июля включительно. Чемпионский титул будет защищать «Зенит», который выигрывал золотые медали в каждом из шести предыдущих сезонов.