Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», кубанский клуб продолжает сохранять интерес к 30-летнему защитнику. По информации источника, «быки» уже согласовали условия личного контракта с Осипенко и сейчас ведут переговоры с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Ростов» может отпустить Осипенко за восемь миллионов евро.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 29 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2027 года.