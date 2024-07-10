В «Химках» объяснили, почему Дзюба не нужен клубу

Николай Оленев, который в «Химках» работает на должности генерального директора, ответил на вопрос об Артёме Дзюбе. По словам руководителя подмосковного клуба, Дзюба не нужен «Химкам», поскольку позиция нападающего в команде укомплектована.

«По поводу переговоров с Дзюбой скажу, что у «Химок» эта позиция укомплектована. Клуб сейчас не нуждается в нападающем», - цитирует Оленева Sport24.

Как известно, 35-летний Артём Дзюба по завершению сезона 2023/2024 обрёл статус свободного агента. «Локомотив» решил не предлагать опытному форварду новое трудовое соглашение. Теперь Дзюба ищет себе новую команду.