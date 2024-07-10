Президент РПЛ назвал «Зенит» фаворитом сезона

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о главном фаворите предстоящего розыгрыша чемпионата России.

«Зенит» — фаворит, год столетия, все делают для чемпионства. Сегодня со многими пообщался, борьба будет. Я уверен, везде, и в нижней части таблицы», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд завоевал чемпионский титул.

Новый розыгрыш РПЛ стартует 20 июля. В этот день подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.