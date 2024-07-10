«Краснодар» хочет титул, но не любым путём» — Мусаев

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился комментарием о возможном завоевании первого в истории клуба трофея.

«Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путем. Мы хотим к нему прийти своей дорогой», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

В субботу, 13 июля, «Краснодар» встретится с «Зенитом» в рамках матча за OLIMPBET-Суперкубок России. Начало поединка запланировано на 20:30 по столичному времени. Игра пройдет на «Волгоград Арене».

Стоит сказать, что пока у «Краснодара» нет выигранных трофеев, поэтому победа в предстоящем поединке может принести первый титул в истории клуба.