В «Спартаке» рассказали, правда ли трансферный бюджет клуба превышает 50 млн евро

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферном бюджете клуба.

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что «Спартак» выделил на трансферы 50-70 миллионов евро.

— Не подтверждаю цифру, которую назвал Герман Ткаченко. Бюджет сейчас меньше, — цитирует Малышева «Чемпионат».

Прошедший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, сумев заработать 50 очков в 30 играх.

В первом туре нового сезона РПЛ «красно-белые» проведут гостевой поединок против «Оренбурга». Игра состоится 21 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.