Малышев: Никто в «Спартаке» не мог сказать Зиньковскому, что он нам не нужен

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев поделился комментарием о возможном уходе вингера Антона Зиньковского.

Ранее появилась информация, что «Спартак» сказал Зиньковскому искать новый клуб.

«Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе: ни я, ни спортивный директор, ни тренер не могли ему такого сказать. Это чьи-то домыслы», — цитирует Малышева «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Зиньковский появился на поле в 37 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив один ассист.

Действующий трудовой договор Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.