В «Спартаке» высказались о трансферах на выход

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном уходе футболистов из команды.

Функционер заявил, что в теории кто-то из текущего состава может покинуть «Спартак», но окончательного решения по игрокам нет.

— Никакого решения нет по футболистам на выход. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, написано на клубном сайте, — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущим летом «Спартак» покинули Квинси Промес, Леон Классен, Виктор Мозес, Кейта Бальде, Георгий Джикия, Алекс Крал, Николай Толстопятов, Константин Шильцов и Илья Свинов. В аренду отправились Виталий Шитов и Максим Лайкин.