В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Дзюбы

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, может ли клуб подписать экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Переход Дзюбы — это нереально. Мы даже не рассматривали такой вариант», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

В прошедшей кампании 35-летний Дзюба появился на поле в 26 встречах во всех турнирах, отметился четырьмя голами и стал автором четырех ассистов.

После окончания сезона руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать трудовое соглашение с форвардом.

Напомним, предстоящий сезон станет первым для «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги.