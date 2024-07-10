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В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Дзюбы

10 Июля 2024 • 14:05 Комментировать
Химки
...
Динамо Махачкала
21.07 20:00

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, может ли клуб подписать экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Переход Дзюбы — это нереально. Мы даже не рассматривали такой вариант», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

В прошедшей кампании 35-летний Дзюба появился на поле в 26 встречах во всех турнирах, отметился четырьмя голами и стал автором четырех ассистов.

После окончания сезона руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать трудовое соглашение с форвардом.

Напомним, предстоящий сезон станет первым для «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги.

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