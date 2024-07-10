Осинькин: Горшков заходит в «Зенит» дублёром Сантоса

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о роли защитника Юрия Горшкова в «Зените».

Напомним, в летнее трансферное окно 25-летний футболист перебрался из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Специалист заявил, что Дуглас Сантос в конце минувшего сезона предоставил много шансов своим конкурентам из-за травм.

«Все понимают, что Горшков заходит в «Зенит» как футболист, который дублирует позицию. Но что будет после 1-го тура — зависит от Юры», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

В рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» примут на своем поле «Зенит». Игра пройдет 20 июля, начало — в 17:30 по мск.