В среду проходило общее собрание Российской премьер-лиги. В ходе мероприятия был избран состав правления РПЛ. В него вошли семь человек:

Александр Алаев (президент РПЛ), Евгений Мележиков (исполнительный директор РПЛ), Ахмед Айдамиров (генеральный директор «Ахмата»), Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА), Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»), Максим Погорелов (исполнительный директор «Зенита») и Алексей Рыскин (спортивный директор «Ростова»).

Правление РПЛ представляет собой орган, регулирующий оперативную деятельность лиги и готовящий предложения общему собранию.

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России пройдут с 20 по 22 июля.