Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, ведёт ли «Пари НН» переговоры с Дзюбой

10 Июля 2024 • 13:34 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
22.07 20:00

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделились информацией о возможном подписании экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Переговоров не было. Мы сказали, что не исключаем его появление в клубе», —  заявил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». Нападающий выступал за «красно-зеленых» с февраля прошлого года.

В минувшей кампании Дзюба принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в два миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Пари НН трансферы футбола - лето 2024 Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Июля
13:34
Стало известно, ведёт ли «Пари НН» переговоры с Дзюбой
09 Июля
14:50
Отец Даку не исключил уход сына из «Рубина»
14:44
Игрок «Рубина» может продолжить карьеру в Европе
08 Июля
20:31
«Пари НН» объявил о трансфере словенского полузащитника
05 Июля
12:23
Сенников оценил перспективы «Рубина» в новом сезоне РПЛ
10:27
«Рубин» объявил об аренде Дрезгича в венгерский клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Педри ответил на извинения Крооса «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Куман рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть в финале Евро-2024 Уильямс назвал игрока сборной Испании, который заслужил «Золотой мяч»
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
13:38 · Россия. Премьер-лига
Избран состав правления РПЛ
13:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, ведёт ли «Пари НН» переговоры с Дзюбой
13:23 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили, есть ли переговоры с Джикией
13:14 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»
13:14 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Облякову
13:07 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, есть ли предложения по Чалову из Европы
13:02 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» ответили на вопрос о трансфере Кордобы в «Зенит»
13:01 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили, предлагали ли клубу услуги Пиняева
12:50 · Россия. Премьер-лига
Сычёв назвал очевидного фаворита в новом сезоне РПЛ
12:46 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»
12:40 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на лето
12:39 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА вернулся полузащитник
12:33 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили, есть ли предложения по Зиньковскому
12:27 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Спартак» надеется на продолжение сотрудничества с Промесом
12:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» подтвердили интерес к Барко
12:11 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о токсичном поведении Соболева
11:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили нового вратаря - названо имя
11:23 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о переходе Соболева в «Зенит»
09:37 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» ответили на вопрос о подписании Джикии
08:42 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» отреагировал на слухи о трансфере Сперцяна
08:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил шансы Глушенкова заиграть в «Зените» 1
08:01 · Россия. Премьер-лига
Черданцев - о продаже Соболева: «Полный провал для «Спартака» 1
07:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» принял финальное решение по Клаудиньо 1
07:21 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Мне всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд»
09 Июля
23:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Жемалетдинова: «Без Николича переход в ЦСКА был бы невозможен»
Все новости
Рекомендуем