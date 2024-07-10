Стало известно, ведёт ли «Пари НН» переговоры с Дзюбой

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделились информацией о возможном подписании экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Переговоров не было. Мы сказали, что не исключаем его появление в клубе», — заявил Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был московский «Локомотив». Нападающий выступал за «красно-зеленых» с февраля прошлого года.

В минувшей кампании Дзюба принял участие в 26 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в два миллиона евро.