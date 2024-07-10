Михаил Кержаков: «Пока есть контракт — играем»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры футболиста.

«О завершении карьеры я думаю последние три года, но я ни разу не сказал, что точно заканчиваю. Пока есть контракт — играем», — приводит слова Кержакова Sport24.

В минувшем сезоне 37-летний Кержаков провел 23 матча во всех турнирах, пропустил 19 голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Кержакова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 400 тысяч евро.