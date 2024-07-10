В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Облякову

Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает должность генерального директора, дал комментарий по поводу информации об интересе клуба к полузащитнику Ивану Облякову из ЦСКА.

«Обляков – интересный футболист. Готовы ли сделать предложение ЦСКА? Сегодня у нас другая повестка», - цитирует Пивоварова Sport24.

Иван Обляков выступает за ЦСКА с конца августа 2018 года после трансфера из «Уфы». С тех пор полузащитник провёл за «армейцев» 213 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 34 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ивана Облякова в 9 миллионов евро.