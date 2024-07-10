В ЦСКА рассказали, есть ли предложения по Чалову из Европы

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился комментарием о возможном отъезде форварда команды Фёдора Чалова в Европу.

— Было ли хоть одно официальное предложение из Европы по Чалову? Нет, — приводит слова Бабаева журналист Андрей Бабич в своем телеграм-канале.

В минувшем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Трудовой договор форварда с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 11 миллионов евро.