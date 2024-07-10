В «Спартаке» назвали условие перехода Соболева в «Зенит»

Александр Соболев может сменить «Спартак» на «Зенит», но переговорный процесс, судя по данным прессы, проходит тяжело. Олег Малышев, который в московском клубе занимает пост генерального директора, озвучил условие гарантированного трансфера Соболева в другой клуб. По словам функционера, для этого заинтересованный клуб должен реализовать опцию выкупа, прописанную в контракте 27-летнего игрока.

«Сумма выкупа, при которой мы не можем повлиять на уход Соболева, прописана в контракте. Все клубы о ней знают», - цитирует Малышева Sport24.

При этом босс «Спартака» не стал подтверждать информацию о сумме выкупа в 20 миллионов евро.

«20 миллионов евро? Спасибо», - сказал Малышев.

Александр Соболев играет за «Спартак» с начала 2020 года.