В «Краснодаре» ответили на вопрос о трансфере Кордобы в «Зенит»

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев поделился реакцией на слухи о возможном трансфере нападающего «быков» Джона Кордобы в петербургский «Зенит».
«Нет смысла на это реагировать. Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют. У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны», - передает слова главного тренера «Чемпионат».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний колумбиец сыграл 27 матчей. Кордоба отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
По итогам прошлой игровой кампании «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
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