В «Спартаке» ответили, предлагали ли клубу услуги Пиняева

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился информацией о возможном подписании вингера «Локомотива» Сергей Пиняева.

Ранее сообщалось, что услуги 19-летнего футболиста были предложены «красно-белым».

— Предлагали ли Пиняева «Спартаку»? Нет, не предлагали, — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Пиняев появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и стал автором пяти результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет восемь миллионов евро.