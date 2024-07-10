«Спартак» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в списках московского клуба находится вингер Рамон Соса. На клубном уровне этот футболист представляет аргентинский «Тальерес».

Соса является футболистом национальной сборной Парагвая. На текущем Кубке Америки вингер отметился двумя результативными действиями – голом и результативной передачей. При этом парагвайцы проиграли все три матча и не вышли из группы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Рамона Сосу в 13 миллионов евро.