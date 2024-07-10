Сычёв назвал очевидного фаворита в новом сезоне РПЛ

«В «Зените» сделали выводы из прошлого сезона и не хотят допускать подобной интриги. «Зенит» заранее выиграл чемпионство? Трудно так говорить, но на данный момент он выглядит очевидным фаворитом», - передает слова Сычёва «Советский спорт».