Сычёв назвал очевидного фаворита в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от следующего розыгрыша Российской премьер-лиги.
«В «Зените» сделали выводы из прошлого сезона и не хотят допускать подобной интриги. «Зенит» заранее выиграл чемпионство? Трудно так говорить, но на данный момент он выглядит очевидным фаворитом», - передает слова Сычёва «Советский спорт».
Напомним, что в минувшем сезоне петербургский коллектив вырвал чемпионский титул в последнем туре. Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых медалей в шестой раз подряд.
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