Деменко — о Соболеве в «Зените»: «Для меня непонятен этот риск»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Эксперт заявил, что сначала Иван Сергеев был главным нападающим «Зенита», но в прошлом сезоне Матео Кассьерра вытеснил его из состава и сейчас про Сергеева никто не вспоминает.

— И где гарантия, что тот же Соболев сегодня впишется с ходу в игру «Зенита»? Для меня непонятен этот риск, — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев появился на поле в 34 играх с учетом всех турниров, забил десять мячей и стал автором девяти результативных передач.