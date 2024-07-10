В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на лето

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о трансферных планах команды.

«Давайте я вам все планы и секреты раскрывать не буду. Но да, безусловно, в первую очередь, мы бы хотели усилить атакующий потенциал команды», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Ранее функционер подтвердил интерес «Спартака» к 25-летнему атакующему полузащитнику «Ривер Плейт» Эсекьелю Барко.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В первом туре нового сезона «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом».