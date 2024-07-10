В ЦСКА вернулся полузащитник

Полузащитник Виктор Мендес вернулся в московский ЦСКА.

24-летний легионер пропустил летние сборы «армейской» команды из-за судебного разбирательства на родине. Об этом сообщается на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне Виктор провел 33 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

Напомним, что по итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Трудовое соглашение Мендеса с московским клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.