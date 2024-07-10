В «Спартаке» ответили, есть ли предложения по Зиньковскому

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном переходе вингера команды Антона Зиньковского в «Динамо».

Ранее появилась информация, что «Спартак» не рассчитывает на 28-летнего футболиста.

«Никто не обращался. Вы, как всегда, знаете намного больше, чем я про наши трансферы», — приводит слова Малышева издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшей кампании Зиньковский появился на поле в 37 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Зиньковского в три миллиона евро.

«Спартак» указал на дверь Зиньковскому