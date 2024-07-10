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Малышев: «Спартак» надеется на продолжение сотрудничества с Промесом

10 Июля 2024 • 12:27 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Напомним, в конце июня клуб объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним футболистом в связи с истечением срока контракта.

«Надеемся ли на продолжение сотрудничества? Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в марте Промес не смог покинуть ОАЭ из-за проблем с законом. Футболист продолжает там находиться и не может выезжать за пределы страны в ожидании суда по возможной экстрадиции на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.

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Спартак Москва Квинси Промес Олег Малышев ещё теги

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