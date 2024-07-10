В «Спартаке» подтвердили интерес к Барко

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе к атакующему полузащитнику «Ривер Плейт» Эсекьелю Барко.

«Это правда, что мы им интересовались. Но на данный момент никаких сделок не заключено», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что на текущей неделе 25-летний Барко прибудет в Москву для подписания трудового договора.

Стоит сказать, что Барко не попал в заявку «Ривер Плейт» на предстоящий матч.

В этом году аргентинец появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет семь результативных передач.