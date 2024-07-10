В «Спартаке» отреагировали на информацию о токсичном поведении Соболева

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился комментарием о поведении форварда Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист недоволен покупкой Виллиана Жозе и хочет уйти в «Зенит».

«Соболев нормально работает на тренировках. В команде хорошая атмосфера, работаем и готовимся к сезону», — заявил Малышев «Матч ТВ».

Текущий трудовой договор Соболева с «красно-белыми» рассчитает до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет семь с половиной миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» отказал «Зениту» в продаже Соболева.