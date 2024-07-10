Соболев не перейдёт в «Зенит» — известна причина

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев останется в клубе.

Как стало известно Legalbet, «Зенит» не смог договориться со «Спартаком» по сумме трансфера 27-летнего нападающего. По данным источника, «сине-бело-голубые» больше не будут вести переговоры со столичным клубом.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что официальных предложений по Соболеву «Зенит» не делал.

В прошедшей кампании форвард появился на поле в 34 играх во всех турнирах, стал автором десяти забитых голов и девяти ассистов.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.