«Спартаку» предложили нового вратаря - названо имя

Московский «Спартак» находится в поиске нового голкипера. «Красно-белые» хотят усилить вратарскую линию в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, «красно-белым» предложили подписать бывшего голкипера петербургского «Зенита» Станислава Крицюка. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

Ранее в прессе появилась новость, что ряды «Спартака» может пополнить 37-летний Александр Довбня.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице. В новом розыгрыше руководить «народной командой» будет новый главный тренер Деян Станкович.